Нетаньяху опроверг утверждения СМИ о слежке у Белого дома

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг в четверг утверждения американского издания Politico о том, что Израиль размещал вокруг Белого дома в Вашингтоне устройства слежения за мобильными телефонами. Соответствующее заявление он сделал в беседе с израильскими журналистами по прибытии в Сочи, где у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным и встреча с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Абсолютная ложь. В публикации (издания Politico - прим. ТАСС) нет ни слова правды", - сказал Нетаньяху, чьи высказывания цитирует газета The Times of Israel.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац также опроверг утверждения американского издания. "Израиль не ведет никаких шпионских действий в США. США и Израиль обмениваются разведывательной информацией и действуют вместе для предотвращения угроз и укрепления безопасности обоих государств", - распространила в четверг заявление главы израильского внешнеполитического ведомства его пресс-служба.

Ранее в четверг Politico опубликовало статью, в которой утверждается, что американская администрация подозревает Израиль в размещении устройств слежения и прослушивания мобильных телефонов у Белого дома в Вашингтоне.