США выделят Украине около $140 млн военной помощи

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Администрация США приняла решение предоставить Украине военную помощь в размере приблизительно $140 млн по итогам пересмотра таких программ.
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Об этом сообщил в четверг, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС на встрече с журналистами, помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.
"Счастлив сказать, и ТАСС получает срочную новость, как и остальные [присутствующие], что мы направили официальное уведомление относительно наших счетов, из которых производится выделение помощи в сфере безопасности Украине. Я говорю в целом о примерно $140 млн в качестве содействия в области безопасности Украине", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.