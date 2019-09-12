{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

США выделят Украине около $140 млн военной помощи

Здание Госдепартамента США EPA/MIKE THEILER
Описание
Здание Госдепартамента США
© EPA/MIKE THEILER

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Администрация США приняла решение предоставить Украине военную помощь в размере приблизительно $140 млн по итогам пересмотра таких программ.

На эту тему

Об этом сообщил в четверг, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС на встрече с журналистами, помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

"Счастлив сказать, и ТАСС получает срочную новость, как и остальные [присутствующие], что мы направили официальное уведомление относительно наших счетов, из которых производится выделение помощи в сфере безопасности Украине. Я говорю в целом о примерно $140 млн в качестве содействия в области безопасности Украине", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Теги
УкраинаСША
МИД Украины заявил о продолжении работы по пересмотру и расторжению договоров с Россией
Ведомство подчеркивает, что продолжительность процесса вызвана необходимостью соблюдения всех процедур, предусмотренных этими соглашениями для их прекращения
Читать полностью