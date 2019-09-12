США выделят Украине около $140 млн военной помощи

Об этом сообщил в четверг, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС на встрече с журналистами, помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

"Счастлив сказать, и ТАСС получает срочную новость, как и остальные [присутствующие], что мы направили официальное уведомление относительно наших счетов, из которых производится выделение помощи в сфере безопасности Украине. Я говорю в целом о примерно $140 млн в качестве содействия в области безопасности Украине", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.