Источник: президент Филиппин может посетить Россию в начале октября

ТАСС, 12 сентября. Визит президента Филиппин Родриго Дутерте в Россию, вероятно, состоится в первую неделю октября. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщил источник в президентской администрации.

"Визит президента Филиппин Родриго Дутерте в Россию состоится, вероятно, в первую неделю октября", - сказал источник.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра иностранных дел Филиппин Теодоро Локсина сообщило, что Дутерте намерен посетить Россию в октябре.

Как сообщил в четверг журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, сейчас прорабатываются возможные кандидатуры на участие в Валдайском форуме, в том числе прорабатывается возможность приезда руководителя Филиппин.

Дутерте посетил Россию в мае 2017 года, однако в связи с обострением ситуации в стране он был вынужден прервать свой визит и срочно вернуться домой. Причиной тому стала обстановка в провинции Минданао на юге Филиппин, где было введено военное положение в связи с вооруженными столкновениями между военными и боевиками, связанными с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).