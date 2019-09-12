{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: президент Филиппин может посетить Россию в начале октября

Свой предыдущий визит в РФ Родриго Дутерте был вынужден прервать из-за обострения ситуации в провинции Минданао

ТАСС, 12 сентября. Визит президента Филиппин Родриго Дутерте в Россию, вероятно, состоится в первую неделю октября. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщил источник в президентской администрации.

"Визит президента Филиппин Родриго Дутерте в Россию состоится, вероятно, в первую неделю октября", - сказал источник.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра иностранных дел Филиппин Теодоро Локсина сообщило, что Дутерте намерен посетить Россию в октябре.

Как сообщил в четверг журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, сейчас прорабатываются возможные кандидатуры на участие в Валдайском форуме, в том числе прорабатывается возможность приезда руководителя Филиппин.

Дутерте посетил Россию в мае 2017 года, однако в связи с обострением ситуации в стране он был вынужден прервать свой визит и срочно вернуться домой. Причиной тому стала обстановка в провинции Минданао на юге Филиппин, где было введено военное положение в связи с вооруженными столкновениями между военными и боевиками, связанными с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Теги
ФилиппиныРоссияУшаков, Юрий ВикторовичДутерте, Родриго
Кризис на Украине
Зеленский не планирует встречаться с Путиным до встречи "нормандской четверки"
На переговорах планируется обсудить "формулу Штайнмайера", отметил президент Украины
Читать полностью