В Брюсселе заявили о двукратном увеличении объема "пророссийской пропаганды" в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. В Еврокомиссии (ЕК) считают, что в медиапространстве стран - членов Евросоюза в этом году был удвоен объем "пророссийской пропаганды". С таким утверждением выступил в четверг еврокомиссар по Союзу безопасности Джулиан Кинг.

"Наша команда представила данные, в соответствии с которыми количество пророссийской пропаганды удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он, выступая в Европарламенте в Брюсселе. При этом он не пояснил, о каком именно периоде идет речь. По словам Кинга, "эта проблема не уменьшается".

Ранее в четверг глава ЕП Давид Сассоли заявил, что Европарламент готовит отдельную резолюцию по "иностранному вмешательству в Евросоюз" и представит ее на одной из пленарных сессий в Страсбурге. При этом он говорил об "иностранном вмешательстве" в ходе выборов в Европарламент, которые прошли 23-26 мая этого года.