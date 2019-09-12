Зеленский не планирует встречаться с Путиным до встречи "нормандской четверки"

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не планирует встречаться с российским лидером Владимиром Путиным до встречи "нормандской четверки". Даты встречи лидеров "нормандской четверки" пока нет, заявил президент Украины.

Он отметил, что лидеры "нормандской четверки" на встрече намерены обсудить "формулу Штайнмайера". По его словам, Украина разрабатывает карту выполнения минских соглашений с конкретными сроками.

"Мы разрабатываем карту выполнения минских договоренностей с четкими сроками", - сообщил украинский лидер на брифинге после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Он подчеркнул, что такая работа идет в рамках подготовки к встрече лидеров стран "нормандской четверки", дата которой пока неизвестна. "Сейчас мы даты не имеем", - пояснил он, добавив, что Киев настаивает на том, чтобы эта встреча состоялась в сентябре. "Для меня окончание войны и возвращение мира - это приоритетное задание", - пояснил такую поспешность Зеленский.

Он добавил, что в рамках встречи лидеров "четверки" "будут обсуждаться все пункты минских договоренностей", а также "формула Штайнмайера". Отдельно Зеленский отметил, что до саммита "четверки" он не планирует встречаться с Владимиром Путиным. "Я думаю, что это (саммит в "нормандском формате" - прим. ТАСС) будет самый ближайший контакт с президентом России", - отметил он.