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Индия и Россия договорились о модернизации системы ПВО индийских эсминцев

Работы по модернизации будут проведены в Индии при участии индийской промышленности

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Индии и "Рособоронэкспорт" подписали в четверг соглашение о модернизации радиолокационных и ракетных систем индийских эсминцев класса "Дели" (проект 15). Об этом сообщает пресс-служба индийского правительства на своем сайте.

По этой информации, контракт предусматривает модернизацию комплекса ПВО "Кашмир" и РЛС "Фрегат-МАЭ" этих эсминцев.

Работы по модернизации будут проведены в Индии при участии индийской промышленности, указывается в сообщении.

В настоящее время в составе индийских ВМС находятся три ракетных эсминца проекта 15 ( "Дели", "Майсор" и "Мумбаи"). Они были введены в строй с 1997 по 2001 год.

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