Совет шестого района Праги решил перенести памятник Коневу

ПРАГА, 12 сентября. /ТАСС/. Совет района Прага-6, на административной территории которого установлен памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, принял в четверг постановление о его переносе. В открытом голосовании за это высказалось большинство членов высшего органа муниципальной власти, передает корр. ТАСС.

За перенос памятника голосовали 33 присутствовавших на заседании членов Совета, против - 1, еще 6 воздержались.

На месте памятника Коневу, согласно решению Совета, должен быть установлен памятник освобождения Праги.

Муниципалитет найдет площадку, на которую будет перенесен монумент советского маршала. Наилучшим местом для него стал бы музей или другое учреждение, специализирующееся на сохранении исторических памятников.

Власти Праги-6 объявят общественный конкурс на создание проекта памятника освобождения Праги. Как следовало из состоявшейся на заседании Совета Праги-6 дискуссии, он должен отражать подвиг павших красноармейцев и трагедию вывезенных в 1945 году советской контрразведкой СМЕРШ из чешской столицы в Гулаг получивших чехословацкое гражданство выходцев из России, которые были вынуждены покинуть ее, спасаясь от сталинского режима.

Памятник Коневу установили в Праге в 1980 году в честь 35-й годовщины освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал полководец.