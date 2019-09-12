Комитет Конгресса проголосовал за рамки расследования по импичменту Трампа

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США, находящейся под контролем демократов, одобрил в четверг резолюцию о рамках расследования по возможному объявлению импичмента президенту Дональду Трампу. Документ, представленный главой комитета Джерролдом Надлером (демократ от штата Нью-Йорк), оговаривает рамки вызова свидетелей для дачи показаний относительно того, препятствовал ли глава Белого дома разбирательству экс-спецпрокурора Роберта Мюллера по приписываемому России вмешательству в выборы 2016 года.

Набор процедур схож с теми, которые использовались при рассмотрении дел об импичменте президентов Ричарда Никсона, занимавшего пост главы государства с 1969 по 1974 год, и Билла Клинтона в 1998-1999 годах. Как отмечает газета The Washington Post, группа демократов начала составлять список возможных обвинений против Трампа, несмотря на то, что руководство палаты не поддерживает такие действия. По данным источников издания, главу Белого дома могут обвинить в препятствовании правосудию, злоупотреблении властью, нарушениях финансирования предвыборной кампании и незаконном личном обогащении.

Палата представителей в вопросе объявления импичмента обладает "исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение. После утверждения юридическим комитетом документ направляется на рассмотрение палаты полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при сегодняшней расстановке сил законодатели Демократической партии США, находящейся на данном этапе в оппозиции, теоретически могут набрать. В случае утверждения обвинения передаются в Сенат, чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при сегодняшнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. Республиканцы по итогам ноябрьских промежуточных выборов занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.