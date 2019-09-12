Президент Румынии в третий раз отказал премьеру в назначении новых министров

БУХАРЕСТ, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис в третий раз отказал в четверг премьер-министру Виорике Дэнчилэ (Социал-демократическая партия - СДП) в утверждении новых министров, назвав предлагаемые назначения "не имеющими силы". Об этом глава государства сообщил в выступлении, которое транслировалось основными телеканалами в прямом эфире.

"Эти назначения являются не имеющими силы, <...> и я их очевидным образом отвергаю", - отметил он, указав, что после распада правящей коалиции правительство должно получить вотум доверия в парламенте. "Новый министр может быть назначен в правительстве только после получения вотума доверия в парламенте Румынии", - подчеркнул Йоханнис.

В результате выхода в конце августа "Альянса либералов и демократов" (АЛДЕ) из правящей коалиции, политический состав правительства изменился, и ему необходим вотум доверия в парламенте. У СДП, согласно арифметическим расчетам, теперь нет большинства, и поэтому Дэнчилэ не спешит в парламент.

Глава кабмина сообщила, что новый состав правительства будет вынесен на голосование в парламенте на будущей неделе, не указав точной даты. В настоящее время социал-демократы ведут переговоры с другими партиями, стремясь обеспечить себе парламентское большинство.

"СДП хочет затянуть время до президентских выборов (ноябрь этого года - прим. ТАСС), - предполагает газета Adevarul. - После этого в зависимости от результатов голосования в любом случае будет сформировано новое парламентское большинство".

По причине начатой премьером реорганизации кабинета и ухода из коалиционного правительства трех министров АЛДЕ шесть ведомств в Румынии в настоящее время не имеют руководителей, в том числе министерства внутренних дел, национального образования, юстиции, охраны окружающей среды, энергетики, по связям с парламентом, а также вакантна должность вице-премьера по экономическим проблемам.