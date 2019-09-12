Экс-глава военной разведки Венесуэлы заявил, что дело против него сфабриковано

ТАСС, 12 сентября. Бывший глава военной разведки Венесуэлы (2004-2008 гг.) Уго Карвахаль, задержанный в Испании в апреле по запросу США, заявил в суде, что Вашингтон сфабриковал против него дело о торговле наркотиками специально, чтобы добиться его экстрадиции. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

Агентство отмечает, что, по мнению Соединенных Штатов, у Карвахаля есть важная информация, изобличающая президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и что он готов ей поделиться с американской стороной.

"Я не доверяю правосудию США после того, что они сделали со мной", - сказал он на слушаниях суда по его экстрадиции, выступив против передачи Соединенным Штатам. Отмечается, что суд примет решение об экстрадиции в ближайшие дни.

Сторона обвинения уверена, что Испания должна удовлетворить запрос об экстрадиции в связи с серьезными обвинениями в США против Карвахаля. Однако, адвокат экс-главы военной разведки Венесуэлы Мария Долорес де Аргэльес считает, что все обвинения против Карвахаля сфабрикованы, и что в этом случае Вашингтон добивается исключительно "информации, а не поимки преступника".

В 2008 году Минфин США внес Уго Карвахаля в санкционный список за финансирование незаконного оборота наркотиков колумбийской повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК), которую Госдеп США включил в 2001 году в список террористических организаций.

Карвахаль был соратником Уго Чавеса. Он осудил правление Мадуро и в феврале 2019 года признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента республики.