Интерпол отказался комментировать запрос МИД РФ по Смоленкову

"Если или когда страна-участница делится информацией с Интерполом, она остается в распоряжении этой страны. Поэтому Интерпол не дает комментарии по поводу конкретных дел или отдельных лиц, за исключением особых обстоятельств и с разрешения соответствующей страны-участницы", - пояснили в организации. В связи с этим пресс-служба рекомендовала выяснить подробности запроса и ответа на него у "соответствующих национальных органов".

Ранее в четверг представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия запрашивала Интерпол насчет нахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова на территории США после того, как в СМИ появилась информация о том, что он является агентом ЦРУ.

Утверждение СМИ

В понедельник телекомпания CNN выступила с утверждением о том, что американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. Си-эн-эн не назвала агента по имени, лишь указав, что он "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве". По версии газеты The New York Times, этот агент занимал "влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне". ЦРУ и Белый дом откликнулись на репортаж телеканала заявлением, в котором говорилось, что распространенные CNN сведения неточны. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм отметила, что эта информация ставит под угрозу жизни людей, не поясняя, кого именно она имеет в виду.

Некоторые СМИ со ссылками на анонимные источники, в свою очередь, впоследствии сообщили, что речь может идти о человеке по имени Олег Смоленков - бывшем сотруднике администрации президента России, в прошлом работавшем в посольстве в США. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков во вторник подтвердил, что Смоленков несколько лет назад являлся сотрудником администрации президента, но был уволен внутренним распоряжением.