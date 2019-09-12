Представитель США отверг выводы комиссии ООН о военных преступлениях в Сирии

ЖЕНЕВА, 12 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри отверг выводы комиссии ООН о том, что авиаудары руководимой Вашингтоном коалиции, приведшие к гибели мирных жителей, могут представлять собой военное преступление. Свое несогласие по этому поводу он выразил в четверг, отвечая на вопросы журналистов после встречи в Женеве со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

"Мы не согласны с этими заключениями", - сказал Джеффри, добавив, что коалиция "действует осторожно во всех военных операциях".

В среду Независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии пришла к выводу, что в ходе борьбы с террористическими группировками в этой стране руководимая США коалиция могла совершить военные преступления. Как следует из опубликованного в Женеве доклада экспертов, речь идет о гибели мирных жителей и разрушении гражданской инфраструктуры вследствие военных операций в провинции Дейр-эз-Зор. Комиссия ссылается, в частности, на последствия бомбардировки, предпринятой 3 января, в результате которой было убито 16 мирных жителей. Эксперты констатировали, что в этом случае силы коалиции "не приняли необходимых мер предосторожности, чтобы сделать надлежащее различие между военными и гражданскими объектами".

Джеффри принимал в четверг в Женеве участие в созванной Педерсеном очередной встрече с "малой группой" по Сирии, включающей помимо США Великобританию, Германию, Египет, Иорданию, Саудовскую Аравию и Францию. Речь шла о перспективах завершения формирования конституционного комитета Сирии. После встречи спецпосланник заявил журналистам, что дискуссия была "очень конструктивной" и дело "движется вперед". Он выразил надежду, что "в самом ближайшем будущем придут позитивные новости на этот счет".