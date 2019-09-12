Twitter заблокировал учетные записи Рауля Кастро и Компартии Кубы

ГАВАНА, 12 сентября. /ТАСС/. Администрация Twitter в четверг заблокировала учетные записи Коммунистической партии Кубы и первого секретаря ее ЦК Рауля Кастро.

Также был заблокирован аккаунт дочери политика Мариэлы Кастро, которая является директором Национального центра сексуального воспитания Кубы.

В среду страницы нескольких ведущих СМИ Кубы и ряда представителей пресс-служб государственных ведомств в Twitter были одновременно заблокированы администрацией социальной сети во время обращения к гражданам председателя Госсовета и Совета министров острова Мигеля Диас-Канеля в эфире государственного телевидения. В четверг была заблокирована учетная запись корреспондента телеканала RT на острове Оливера Саморы. По его словам, никаких объяснений от модераторов соцсети не последовало.

МИД Кубы назвал подобные действия "очевидной согласованной операцией с целью ограничить заявления революционеров в защиту истины", а Союз журналистов потребовал восстановить работу аккаунтов.