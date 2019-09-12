Нетаньяху назвал встречу с Путиным важной для безопасности на Ближнем Востоке

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал состоявшиеся в четверг в Сочи переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным как важные для безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление глава израильского кабмина опубликовал на своей странице в Facebook.

"Важная для безопасности встреча на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным. Отношения между нашими странами никогда не были столь близкими. Наши связи помогли предотвратить лишние опасные инциденты. Это - важная составляющая стабильности в регионе", - написал израильский премьер.

Нетаньяху отметил, что "в последний месяц значительно возросло число попыток Ирана нанести удар по Израилю с территории Сирии, а также разместить направленные на Израиль ракеты повышенной точности". "Я сказал президенту Путину, что мы не потерпим подобной угрозы, мы действуем и продолжим действовать против нее", - добавил он.

Переговоры главы российского государства и премьер-министра Израиля в сочинской резиденции президента РФ "Бочаров ручей" в четверг продолжались около трех часов. С российской стороны в них принимали участие глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер, сопредседатель российско-израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Максим Акимов, помощник главы государства Юрий Ушаков, министр обороны Сергей Шойгу, специальный представитель президента РФ по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев. В делегацию, сопровождающую Нетаньяху, вошли сопредседатель российско-израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министр охраны окружающей среды, министр по делам Иерусалима и наследия Зеэв Элькин, глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат, посол Израиля в РФ Гари Корен, начальник Главного управления планирования Армии обороны Израиля Амир Авиоз Абулафия, помощник премьер-министра Израиля по военным вопросам Авраам Аарон Блут.