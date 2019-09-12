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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Мнучин: Франция не может выделить Ирану кредит на $15 млрд без одобрения США

Министр финансов США напомнил о кампании по оказанию максимального давления на Иран

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Франция понимает, что не может выделить Ирану кредитную линию на $15 млрд для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе без соответствующего одобрения со стороны США. Об этом заявил в четверг министр финансов США Стивен Мнучин на конференции в Вашингтоне.

"Мы проводим кампанию по оказанию максимального давления [на Иран]. Франция понимает, что не может выделить [Ирану] кредитную линию в размере $15 млрд без нашего согласия", - отметил он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости провести встречу между президентами США и Ирана Дональдом Трампом и Хасаном Роухани. Он предложил позволить Ирану реализовывать некоторые объемы нефти в обмен на ряд серьезных обязательств. В частности, рассматривалась возможность разрешить Тегерану продавать около 700 тыс. баррелей нефти в сутки, а также предоставить ему кредит в размере около $15 млрд.

Теги
СШАИранФранцияСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, ХасанТрамп, ДональдМакрон, ЭмманюэльМнучин, Стивен
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