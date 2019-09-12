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Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном до конца года

Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном до конца года - Рейтер.

Трамп: Помпео не будет совмещать должности госсекретаря и помощника по нацбезопасности
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