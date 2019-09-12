США изучают все варианты санкций против Турции за покупку С-400

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Американская администрация рассматривает все варианты возможных санкций в отношении Турции за приобретение ею зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России. Об этом сообщил в четверг на встрече с небольшой группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

Он не стал прогнозировать, когда можно ждать решения США на этот счет. По словам Купера, исполнительная ветвь власти США не ставит перед собой каких-то крайних сроков применения рестрикций против Турции за покупку С-400.

"Все это базируется на [конкретных] условиях, а не на календаре. Нет... графика, установленного [американским] законодательством, в том, что касается санкций", - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США, комментируя перспективы применения Вашингтоном ограничительных мер против Анкары за покупку ЗРС С-400. "Но, безусловно, рассматриваются все варианты действий в плане того, как реагировать [на приобретение Турцией С-400 у России]", - подчеркнул дипломат.

"Их [турок] еще не миновало введение санкций, - продолжал Купер. - Этот фактор все еще сохраняется".

В связи с этим он напомнил, что в данном случае применение рестрикций предусмотрено принятым в США в 2017 году законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Этот нормативно-правовой акт предполагает, в частности, введение правительством США санкций в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники. "Некоторые наши санкционные режимы, включая относящийся к CAATSA, диктуются [американским] законодательством. Мы [исполнительная ветвь власти США] обязаны этим заниматься", - констатировал помощник госсекретаря.

Останутся без F-35?

Купер указал, что резкие трения, подобные нынешним, в американо-турецких отношениях случались и в прошлом, но Вашингтон рассчитывает на сохранение союзнических отношений с Анкарой.

Кроме того, он подтвердил, что США настроены на исключение Турции из программы производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 из-за покупки Анкарой ЗРС С-400.

"Это не первый раз, когда нам, США, приходится структурировать части своих отношений с Турцией. Мы уже через такое проходили", - отметил представитель Госдепартамента.

"Однако это [сегодняшние противоречия] не закрыло нам сохранение двусторонних отношений, и это, безусловно, не ликвидировало наши ожидания активного участия Турции в НАТО. Это - часть сложного вызова, деликатного баланса, который у нас теперь будет с Анкарой, по мере того, как мы [США] будем, как я бы сказал, использовать хирургическую точность их [турок] устранения [из программы производства F-35]. Между представителями промышленности [ВПК США] и в [американском] межведомственном процессе были активные дебаты относительно того, каким образом этого лучше всего добиться. Я бы сказал, что мы увидим очень точное устранение [Турции] из программы [создания F-35] и связанных с нею элементов, но не промывку военных связей, которые мы хотим сохранить, разумеется, все еще призывая Турцию играть активную роль в регионе и в НАТО", - заявил Купер.

"Турция - вне программы [создания F-35], все это знают", - добавил дипломат.

Под угрозой не только Турция

Иностранные партнеры и союзники Вашингтона, включая Индию, внимательно следят за ходом рассмотрения вопроса о возможном применении США санкций в отношении Турции за покупку ею зенитных ракетных систем С-400 у России, добавил Купер.

По его словам, некоторые зарубежные партнеры США, закупающие оружие и военную технику как у Москвы, так и у Вашингтона, ждут решения американской стороны в случае с Турцией, поскольку могут оказаться в ситуации, аналогичной той, в которой сейчас находится Анкара.

"Турция - интересный случай, так как у нас есть ряд [иностранных] партнеров, с которыми расширяются отношения и которые внимательно наблюдают за тем, что произойдет в случае с Турцией, как они могут добиваться или могут отказаться добиваться закупки [военной техники] у противника, практически равного по потенциалу [Соединенным Штатам]", - заявил Купер.

Он не отрицал, что к числу таких стран относится и Индия.

"Мы совершенно ясно давали понять Индии - и я, и госсекретарь [США Майкл] Помпео, что мы хотим дальше инвестировать в наши отношения с Индией и ее потенциал, но она не может двигаться в область [покупки] того, что я бы назвал крупной военной техникой в своих прежних отношениях [то есть с Россией]", - отметил Купер.

Согласно изложенной им информации, Вашингтон говорит в таких случаях о "поэтапном подходе", добиваясь от своих зарубежных союзников и партнеров постепенного отказа от российского оружия и военной техники. США не просят "никакого партнера" в одночасье отказаться от оружия и военной техники России и их обслуживания, заверил Купер. Вместе с тем, признал он, США фактически используют нечестные методы конкурентной борьбы, настаивая на отказе иностранных партнеров от закупок крупной военной техники у Москвы под угрозой применения против них санкций. "С-400 - прекрасный пример [такого рода] существенного приобретения", - уточнил представитель Госдепартамента.

"Индия, вероятно, очень внимательно следит за [взаимодействием США и Турции в свете поставок С-400]. Есть и другие государства, которые тоже наблюдают [за этим]", - добавил Купер.

История противоречий

Турция в течение нескольких лет пыталась договориться с США о продаже ей зенитных ракетных комплексов Patriot, однако Вашингтон не шел на такую сделку, в связи с чем Анкара решила закупить средства ПРО у Москвы.

В сентябре 2017 года Россия объявила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля. Турция является первым государством - членом НАТО, которое получит от России зенитные системы подобного класса.

США предпринимали активные попытки не допустить получения Турцией С-400. Вашингтон множество раз предупреждал Анкару, что, в случае приобретения этих систем вооружений, США могут ввести в отношении Турции различные санкции. Наряду с этим речь шла о возможном отказе от продажи Турции F-35.

Турция заказала у США 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимали до недавних пор восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Еще эти самолеты покупают Израиль и Япония.

Пентагон 17 июля официально объявил о запуске процесса исключения Турции из программы производства F-35. Министерство обороны США пояснило, что данный шаг не является частью санкций. Последние могут быть введены в дополнение к решению по F-35. Тем не менее 28 августа министр обороны США Марк Эспер допустил, что Вашингтон может рассмотреть возможность возвращения Анкары в программу создания F-35, если Турция избавится от С-400.