Минюст США раскроет юристам имя одного из подозреваемых по делу о терактах 11 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции США намерено раскрыть юристам имя человека, считающегося помощником смертников, угнавших самолеты для совершения терактов 11 сентября 2001 года. Об этом говорится в материалах суда, поступивших в четверг в распоряжение корреспондента ТАСС.

В документе указывается, что Минюст и Федеральное бюро расследований (ФБР) намерены "раскрыть определенную информацию, содержащуюся в докладе ФБР от 5 октября 2012 года". Соответствующее решение было передано в федеральный суд в районе Манхэттен. Именно там рассматривается коллективный иск к Эр-Рияду от имени более чем 800 человек, в числе которых есть родственники погибших, а также пострадавшие в терактах 11 сентября. В 2017 году они подали в суд на Саудовскую Аравию, обвинив власти королевства в поддержке террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ), ответственной за теракты, унесшие жизни почти 3 тыс. человек.

Согласно заявлению Минюста, юристы истцов "ранее давали понять, что основная информация из доклада ФБР, которую они рассчитывают получить, касается имени так называемого третьего субъекта", который якобы ставил задачу двум подданным Саудовской Аравии, подозревающимся в том, что они инструктировали угонщиков самолетов. "Учитывая исключительный характер данного дела, ФБР решило... рассекретить имя третьего основного субъекта в общественных интересах и передать это имя представителям сторон", накладывая запрет на дальнейшее распространение данной информации, указывается в материалах суда.

В сентябре 2016 года Конгресс США, преодолев вето, наложенное занимавшим тогда пост президента Бараком Обамой, поддержал законопроект, разрешающий семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать иски против Саудовской Аравии. Обама в письме, направленном законодателям, тогда указал, что преодоление вето может иметь разрушительные последствия для Пентагона и дислоцированных за рубежом американских военнослужащих.

В США ранее неоднократно высказывались предположения, что власти королевства закрывали глаза на деятельность "Аль-Каиды" и даже могли иметь контакты с этой группировкой, а потому несут часть ответственности за теракты. Эр-Рияд отрицал свою причастность, а также заявлял, что распродаст свои активы в Соединенных Штатах на сотни миллиардов долларов, чтобы не допустить их ареста в случае положительных решений судов по искам американских граждан.

11 сентября 2001 года 19 террористов группировки "Аль-Каида" захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый также направлялся в сторону столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2977 человек.