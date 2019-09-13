Палестина попросила Россию убедить Израиль отказаться от аннексии Западного берега

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Палестины 11 сентября направило в МИД РФ письмо с просьбой повлиять на Израиль на фоне предвыборного обещания премьер-министра Израиля аннексировать часть Западного берега реки Иордан. Об этом заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью газете "Известия", опубликованном в пятницу.

"Утром 11 сентября мы написали письмо в МИД РФ с просьбой повлиять на Израиль, поскольку Россия - одна из немногих стран, сохраняющих хорошие отношения со всеми игроками в регионе. Российский МИД в тот же день заявил о приверженности резолюциям ООН и выразил обеспокоенность", - приводит издание слова посла.

Как отметил дипломат, Палестина верит в то, что Россия может повлиять на Израиль. По его словам, в Израиле, как и во всем мире, растет осознание того, что подобные заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху - "порох для новой религиозной войны в регионе". Посол также сообщил, что, согласно резолюциям ООН, северная часть долины реки Иордан относится к Палестине, а неповиновение решениям всемирной организации станет грубым нарушением международного права.

Он подчеркнул, что, несмотря на поддержку Израиля Соединенными Штатами, на стороне Палестины - свыше 140 стран. "Мы хотели бы и дальше сохранять мир с Израилем, выполнять все имеющиеся - сохранившиеся, несмотря ни на что, - соглашения. Если Нетаньяху начнет аннексию, мирному процессу придет конец", - сказал Нофаль "Известиям".

В минувший вторник в телеобращении Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября он распространит израильский суверенитет на части Западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. Резолюция 2334 Совета Безопасности ООН, принятая в декабре 2016 года, требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан. Правительство еврейского государства отказалось выполнять положения документа.