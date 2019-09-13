{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

Палестина попросила Россию убедить Израиль отказаться от аннексии Западного берега

Посол Палестины Абдель Хафиз Нофаль отметил, что Россия - одна из немногих стран, сохраняющих хорошие отношения со всеми игроками в регионе

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Палестины 11 сентября направило в МИД РФ письмо с просьбой повлиять на Израиль на фоне предвыборного обещания премьер-министра Израиля аннексировать часть Западного берега реки Иордан. Об этом заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью газете "Известия", опубликованном в пятницу.

"Утром 11 сентября мы написали письмо в МИД РФ с просьбой повлиять на Израиль, поскольку Россия - одна из немногих стран, сохраняющих хорошие отношения со всеми игроками в регионе. Российский МИД в тот же день заявил о приверженности резолюциям ООН и выразил обеспокоенность", - приводит издание слова посла.

Как отметил дипломат, Палестина верит в то, что Россия может повлиять на Израиль. По его словам, в Израиле, как и во всем мире, растет осознание того, что подобные заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху - "порох для новой религиозной войны в регионе". Посол также сообщил, что, согласно резолюциям ООН, северная часть долины реки Иордан относится к Палестине, а неповиновение решениям всемирной организации станет грубым нарушением международного права.

Он подчеркнул, что, несмотря на поддержку Израиля Соединенными Штатами, на стороне Палестины - свыше 140 стран. "Мы хотели бы и дальше сохранять мир с Израилем, выполнять все имеющиеся - сохранившиеся, несмотря ни на что, - соглашения. Если Нетаньяху начнет аннексию, мирному процессу придет конец", - сказал Нофаль "Известиям".

В минувший вторник в телеобращении Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября он распространит израильский суверенитет на части Западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. Резолюция 2334 Совета Безопасности ООН, принятая в декабре 2016 года, требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан. Правительство еврейского государства отказалось выполнять положения документа.

Теги
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
Выборы президента США - 2020
Претендент на пост президента США пообещал раздать по тысяче долларов 10 американцам
Ранее бизнесмен Эндрю Янг уже выдвигал идею выплаты совершеннолетним американцам по тысяче долларов ежемесячно для того, чтобы стимулировать экономику
Читать полностью