Байден: войскам США не нужно находиться в Афганистане для проведения операций в стране

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, лидирующий в предвыборной гонке среди демократов, полагает, что Вашингтон может проводить контртеррористические операции в Афганистане и без присутствия там американских войск. Об этом он заявил в четверг на теледебатах в Хьюстоне (штат Техас), трансляцию которых вел телеканал ABC.

По словам Байдена, США могут защитить себя от террористических атак со стороны группировок в Афганистане, если будут наносить по экстремистам удары с воздуха. По его мнению, Вашингтону следует "настаивать на том, чтобы Пакистан предоставлял базы" для американской авиации.

"Нам не нужно, чтобы там [в Афганистане] были наши войска. Я верну их домой", - добавил он. Бывший вице-президент США не уточнил, в какие сроки сделал бы это.

Байден считается сейчас лидером среди политиков, претендующих на выдвижение кандидатом на пост президента США от демократов. Согласно опросам, рейтинг бывшего вице-президента находился в последние дни на уровне примерно от 22% до 33%.