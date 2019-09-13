Двое задержаны в аэропорту Лондона по подозрению в попытке нарушения порядка

ТАСС, 13 сентября. Полиция британской столицы сообщила о задержании двух человек в аэропорту Хитроу на фоне угроз радикально настроенных защитников окружающей среды начать в пятницу запуск дронов для того, чтобы парализовать работу этой воздушной гавани. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на официальной странице Скотленд-ярда в Twitter.

"По состоянию на 05:00 (07:00 мск): двое мужчин (возраст будет установлен позднее) были задержаны по подозрению в заговоре с целью нарушения общественного порядка в отношении работы аэропорта Хитроу, - отмечается в сообщении полиции. - Они были задержаны внутри аэропорта".

Скотленд-ярд сообщает, что в аэропорту Хитроу и его окрестностях действует официальное предписание, обязывающее покинуть эту территорию всех лиц, в отношении которых есть подозрения в том, что их действия могут поставить под угрозу безопасность населения. Это предписание было введено в соответствии с британским законом об антиобщественном поведении и борьбе с преступностью и будет действительно в течение 48 часов, начиная с 04:30 мск (06:30 мск) пятницы.

Группа радикальных экологических активистов под названием Heathrow Pause 29 августа объявила, что намерена с 13 сентября начать запуск беспилотных летательных аппаратов вблизи аэропорта Хитроу, что может привести к отмене всех рейсов в этой крупнейшей воздушной гавани британской столицы.

Как сообщала в августе газета Mail on Sunday, группа Heathrow Pause откололась от экологического движения Extinction Rebellion ("Сопротивление вымиранию"). В апреле активисты Extinction Rebellion на протяжении двух недель блокировали движение на транспортных магистралях Лондона, мешали работе метро и перекрывали вход в здание Лондонской фондовой биржи, требуя от властей страны активных действий, направленных на борьбу с изменением климата. Во время апрельских протестов британская полиция задержала больше 1 тыс. человек.

Полиция Лондона задержала в четверг основателя движения Роджера Хэллама и еще одного активиста после интервью германскому журналу Der Spiegel. Как сообщил журнал, задержание может быть связано с планами активистов организовать блокаду лондонского аэропорта Хитроу 13 сентября.