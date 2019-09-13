Новый премьер Грузии назначил вице-премьерами глав Минюста и Минрегионразвития

ТБИЛИСИ, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария назначил вице-премьерами правительства главу Минюста Тею Цулукиани и министра инфраструктуры и регионального развития Майю Цкитишвили. О назначениях грузинский премьер в пятницу заявил на брифинге до начала первого заседания правительства под его руководством.

"У нас будут два вице-премьера. Одним будет госпожа Майя Цкитишвили, а вторым - госпожа Тея Цулукиани. Вам известно, что они являются старыми и опытными членами нашей команды. Я уверен, что это еще больше усилит команду", - сказал Гахария.

Кроме того, премьер также отметил, что отныне заседания правительства будут проводиться по четвергам в 10:00 (09:00 мск). Он также обязал всех министров после завершения заседаний выходить и делать заявления для СМИ в том числе и по тем вопросам, которые не рассматривались правительством.

Цкитишвили, которая была вице-премьером и при правительстве премьера Мамуки Бахтадзе, подавшего в отставку 2 сентября, является министром регионального развития и инфраструктуры с марта 2018 года. До этого с 2012 года она занимала пост начальника канцелярии правительства Грузии. Цулукиани занимает пост министра юстиции с 2012 года, сразу после прихода к власти коалиции "Грузинская мечта" под руководством миллиардера Бидзины Иванишвили.

Парламент Грузии в воскресенье выразил доверие новому правительству во главе с Гахарией. Утверждение нового кабинета стало необходимым после того, как 2 сентября премьер-министр Мамука Бахтадзе подал в отставку.