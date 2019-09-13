Зеленский призвал Запад сохранить антироссийские санкции

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад продолжить политику санкций в отношении России. Заявление на эту тему он сделал в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

"Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей, - сказал Зеленский. - Пока не будет мира, должны сохраняться санкции". Украинский лидер в этом контексте назвал санкции "налогом ради мира".

Основным условием счастья украинского народа он назвал завершение войны в Донбассе.