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Зеленский призвал Запад сохранить антироссийские санкции

Как заявил президент Украины, ограничения должны сохраняться "пока не будет мира"
Президент Украины Владимир Зеленский Ukrainian Presidential Press Office via AP
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Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад продолжить политику санкций в отношении России. Заявление на эту тему он сделал в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

"Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей, - сказал Зеленский. - Пока не будет мира, должны сохраняться санкции". Украинский лидер в этом контексте назвал санкции "налогом ради мира".

Основным условием счастья украинского народа он назвал завершение войны в Донбассе.

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УкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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