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Зеленский заявил о подготовке следующего этапа обмена удерживаемыми лицами с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский Официальный сайт Администрации Президента Украины/Creative Commons Attribution 4.0 International
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Официальный сайт Администрации Президента Украины/Creative Commons Attribution 4.0 International

Зеленский заявил о подготовке следующего этапа обмена удерживаемыми лицами с РФ.

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