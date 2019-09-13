Зеленский заявил о намерении бороться за возвращение Крыма "не только словами"

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться за возвращение Крыма "не только словами".

"Что касается Крыма, то я думаю, что самая сложная ситуация будет с возвращением Крыма. У меня пока не было встречи ни в нормандском формате, ни с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым. И не только словами", - сказал Зеленский в пятницу во время выступления в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

По его словам, у Киева "есть несколько форматов, несколько идей" по решению вопроса. "Но я не могу вам об этом говорить, это слишком рано, - подчеркнул Зеленский. - Это будет, как с обменом. И пока я не хочу, чтобы кто-нибудь использовал наши идеи".

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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