Решение о продлении действия антироссийского черного списка ЕС вступит в силу 14 сентября

БРЮССЕЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Решение Совета ЕС о продлении на шесть месяцев индивидуальных ограничительных мер в отношении 171 физического и 44 юридических лиц России и Украины вступит в силу 14 сентября. Об этом говорится в опубликованном в пятницу тексте постановления в Официальном журнале ЕС.

"Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года, - отмечается в нем. - В настоящее время они распространяются на 170 физических и 44 юридических лица. Решение вступит в силу с 14 сентября".

Последний раз ЕС продлевал индивидуальные санкции против РФ в марте, включив в черный список из-за инцидента в Керченском проливе с задержанием украинских катеров восемь российских военных. С тех пор в него входит 171 человек, среди которых есть граждане России и Украины, и 44 юридических лица, главным образом представители органов власти и военных формирований провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму. Последний представляет собой набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи.