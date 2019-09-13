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Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины

В Госбюро не уточнили, по какому делу проводится допрос экс-президента, ссылаясь на тайну следствия

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Да, сегодня Порошенко явился на допрос, с ним проводятся следственные действия" - сказал собеседник. Вместе с тем в пресс-службе Госбюро не уточнили, по какому делу проводится допрос, ссылаясь на тайну следствия.

Ранее Порошенко несколько раз игнорировал допросы в Госбюро. Его адвокат Игорь Головань пояснял неявки бывшего президента, а ныне депутата Рады, работой в парламенте, командировками, нарушением процессуальных сроков при вручении повестки. Директор Госбюро Роман Труба в связи с этим заявил, что экс-президент не является на допросы по сомнительным причинам, и подчеркнул, что Порошенко в любом случае придется ходить на допросы с января 2020 года, когда вступит в силу закон Украины об отмене депутатской неприкосновенности.

Порошенко вызван на очередные допросы в ГБР на 18, 27 сентября и 3 октября. Бывший глава государства ранее дважды давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при купле-продаже телеканала "Прямой". Порошенко фигурирует в целом ряде уголовных дел, в частности о государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуют дело о незаконном назначении кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Верховной раде.

Теги
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