Президент Финляндии не поддержал призыв Зеленского сохранять санкции против России

Выступая на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве, Владимир Зеленский заявил, что на Западе стали поговаривать о снятии санкций, так как они теряют деньги. "А мы теряем людей, - сказал украинский лидер. - Пока не будет мира, должны сохраняться санкции".

Однако выступивший вслед за ним Саули Ниинистё напомнил, что заявления о том, что "в результате санкций российская экономика рухнет и они должны будут отступить", звучат давно. "Этого не случилось и боюсь, что в ближайшем будущем этого и не случится", - заявил президент Финляндии.

"Нам надо попробовать, - продолжал он. -У нас тут уже есть живой пример, когда президенты Путин и Зеленский смогли договориться об обмене. Это, конечно, небольшой шаг, может, он ни к чему и не приведет. Но это было сделано".

"Если мы будем по-прежнему думать только в категориях белое и черное, то мы потерпим поражение. А если мы будем настойчивы, мы добьемся успеха. У меня глубокое понимание, что Европа должна быть возвращена к мирному процессу", - завершил свою мысль Саули Ниинистё.