СМИ: президент Филиппин заявил, что не допустит размещения ядерного оружия в стране

ТАСС, 13 сентября. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что он никогда не согласится на размещение ядерного оружия в его стране. Об этом в пятницу сообщает газета Manila Bulletin.

"Я никогда не допущу размещения [здесь] ядерного оружия зарубежных стран: ни китайского, ни американского или британского, - подчеркнул филиппинский президент. - [Если это произойдет] я пойду туда, где они установили [ядерное оружие], и потребую убрать его - можете быть уверены".

Дутерте также заверил, что не договаривался о создании военных союзов, поскольку, "учитывая нынешний паритет сил, начало ядерной войны может привести к концу света". Он отметил, что Филиппины могут стать мишенью в потенциальном конфликте.

Между Филиппинами и США с 1951 года действует Договор о взаимной обороне, согласно которому страны обязаны оказывать поддержку друг другу, если одна из них подвергнется нападению третьей стороны.

3 августа Agence France-Presse сообщило, что министр обороны США Марк Эспер выступил в поддержку планов размещения ракет наземного базирования средней дальности в Азии после выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что решения о размещении "оборонных ресурсов" где бы то ни было будут приниматься Вашингтоном "при тесных консультациях" с партнерами.