Суд в Абхазии 17 сентября рассмотрит иск Квицинии об отмене итогов выборов президента

СУХУМ, 13 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Абхазии 17 сентября рассмотрит иск оппозиционного кандидата в президенты от партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхаса Квицинии об отмене итогов выборов главы государства, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Мы назначили заседание суда для рассмотрения иска по существу на 17 сентября в 11.00", - сказал судья.

В среду, 11 сентября, Квициния подал иск об отмене итогов выборов президента Абхазии, состоявшихся 8 сентября. Согласно окончательным данным ЦИК, действующий президент Рауль Хаджимба набрал во втором туре выборов 47,39% голосов избирателей (39793), Квициния - 46,17% (38766), разница составила 1027 голосов. "Против всех" подано 3155 голосов избирателей.

По мнению Квицинии, в соответствии со статьей 19 закона "О выборах президента Абхазии" Хаджимба не должен считаться избранным президентом, так как набрал меньше голосов, чем суммарно сам Квициния и "против всех". Согласно 19 статье закона, победителем во втором туре выборов считается кандидат, набравший больше голосов за себя, чем поданных против него. При этом в статье не уточняется, следует ли суммировать голоса "против всех" с голосами проигравшего кандидата. ЦИК и президент Хаджимба не согласны с доводами Квицинии, но признали его право на обжалование.

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