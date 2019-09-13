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Зеленский пообещал, что Коломойский будет вести дела на Украине "по правилам"

По словам украинского президента, "монополии не будет"

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Бизнесмен и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский сможет вести дела на Украине на общих законных основаниях, как и другие предприниматели. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в пятницу журналистам на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

"Все должны жить по правилам, монополии не будет", - сказал он, комментируя содержание своего недавнего разговора с Коломойским. "Для всех, в том числе для господина Коломойского", - добавил он в ответ на уточняющий вопрос.

Президент Украины выразил уверенность, что такая его позиция была принята собеседником. "Уверен, мы увидим результат", - сказал Зеленский.

Во вторник, 10 сентября, пресс-служба Зеленского заявила, что президент провел встречу с Коломойским. Сообщалось, что на встрече поднимались вопросы ведения бизнеса на Украине и энергетической сферы.

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