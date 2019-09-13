Джонсон посетит Люксембург 16 сентября и обсудит тему Brexit c Юнкером

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 16 сентября посетит с визитом Люксембург, чтобы обсудить тему Brexit с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Об этом сообщил в пятницу агентству Reuters сотрудник премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

"Премьер-министр Джонсон проведет переговоры с Юнкером в Люксембурге в понедельник", - приводит агентство слова представителя премьера.

Джонсон также проведет встречу с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

Глава британского правительства неоднократно заявлял, что добивается того, чтобы Великобритания вышла из состава ЕС не позднее 31 октября. По его словам, Лондон продолжает переговоры с Брюсселем по вопросу об условиях предстоящего "развода" и попытается добиться заключения нового соглашения о Brexit на саммите ЕС, который состоится 17-18 октября.