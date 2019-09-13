Reuters: желание Британии участвовать в миссии США в Ормузском проливе осложняет планы ЕС

ТАСС, 13 сентября. Решение Великобритании присоединиться к военно-морской миссии в Ормузском проливе под эгидой США ставит на паузу аналогичную европейскую инициативу. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

"Многие из нас хотели осуществить это с Великобританией из соображений европейской солидарности и избежать кампании США по оказанию максимального давления. Сейчас все это повисло на паузе, потому что Великобритания встала на сторону Соединенных Штатов", - приводит агентство слова одного из высокопоставленных европейских дипломатов.

Как отмечает агентство, Франция на следующей неделе предпримет попытку объединить страны ЕС для отдельной миссии по защите свободы судоходства в Ормузском проливе и надеется, что в ней примут участие порядка 15 европейских государств.

Ситуация в зоне Персидского залива обострилась 19 июля, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер задержали "в связи с нарушением международных правил" и сопроводили до берега для проверки. Госдепартамент США объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов мира.