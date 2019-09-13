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В Раде создали межфракционное объединение "Украинцы в мире"

Главой объединения избран Святослав Юраш

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Межфракционное депутатское объединение "Украинцы в мире" создано в Верховной раде. Об этом сообщил в пятницу на заседании парламента первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

"Сегодня сообщаю о создании в Верховной раде Украины межфракционного депутатского объединения "Украинцы в мире". Главой этого объединения избран Юраш Святослав Андреевич [депутат фракции "Слуга народа"]", - сказал он.

Создание депутатской группы, по словам Стефанчука, произошло благодаря содействию организации "Всемирного конгресса украинцев" [входит в перечень нежелательных в РФ].

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