В Раде создали межфракционное объединение "Украинцы в мире"

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Межфракционное депутатское объединение "Украинцы в мире" создано в Верховной раде. Об этом сообщил в пятницу на заседании парламента первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

"Сегодня сообщаю о создании в Верховной раде Украины межфракционного депутатского объединения "Украинцы в мире". Главой этого объединения избран Юраш Святослав Андреевич [депутат фракции "Слуга народа"]", - сказал он.

Создание депутатской группы, по словам Стефанчука, произошло благодаря содействию организации "Всемирного конгресса украинцев" [входит в перечень нежелательных в РФ].