Посол РФ приглашен в МИД Чехии в связи с высказываниями Мединского

ПРАГА, 13 сентября. /ТАСС/. Посол России в Чехии Александр Змеевский был приглашен в МИД республики в связи с высказываниями министра культуры РФ Владимира Мединского в адрес старосты Праги-6 Ондржея Коларжа, инициировавшего принятие решения о вывозе из столичного района памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Соответствующее заявление размещено в пятницу на сайте внешнеполитического ведомства.

"Заместитель министра иностранных дел Чехии Алеш Хмеларж пригласил посла РФ Александра Змеевского, чтобы выразить протест по поводу неправдивых и оскорбительных заявлений члена российского правительства по адресу старосты района Прага-6, - отмечается в документе. - Замминистра Хмеларж напомнил, что Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между нашими странами, который чешская сторона последовательно выполняет, предполагает взаимное уважение и равноправие. Он подчеркнул, что вопрос о памятнике маршалу Коневу в районе Прага-6 является внутренним делом Чехии, и предостерег от злоупотреблений в политических целях, а также от раздувания страстей в данной области".

Благодарность президенту Чехии

Мединский 6 сентября выразил благодарность президенту Чехии Милошу Земану за защиту памятника маршалу от сноса и одновременно охарактеризовал старосту Праги-6 как нацистского гауляйтера.

"Прага была освобождена уже после падения Берлина. Это была не прогулка. Была брошена армия Конева, 12 тысяч наших солдат погибли, освобождая Прагу. Благодарные жители Праги поставили Коневу памятник. А тут староста какого-то района сказал, что они на совете поставят вопрос, чтобы демонтировать памятник освободителю и спасителю города. Такой гауляйтер местного масштаба. И президент Милош Земан как человек мудрый и образованный сказал, что это безобразие и так делать нельзя", - заявил тогда журналистам глава Минкультуры РФ.

Решение о переносе

Совет района Прага-6 большинством голосов принял в четверг постановление о переносе памятника Коневу. На его месте должен быть установлен мемориал освобождению Праги. Муниципалитет района планирует найти площадку, на которую будет перемещен монумент советскому маршалу. Земан в тот же день назвал решение о переносе памятника позорным, поскольку Конев является символом красноармейцев, погибших при освобождении Чехословакии от немецко-фашистских оккупантов.

Свое возмущением решением о переносе памятника выразил в пятницу МИД РФ. Там заявили, что подобный шаг не останется без ответа. "Принятое на муниципальном уровне решение способно стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях, серьезно омрачить их атмосферу и не останется без ответа. Рассчитываем, что инициаторы готовящейся беспрецедентной акции одумаются, поймут все последствия своей выходки", - заявили в министерстве.

Памятник Коневу установили в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал полководец. Монумент находится в собственности властей шестого столичного района.