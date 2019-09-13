Суд постановил оставить Ассанжа под стражей на время рассмотрения запроса об экстрадиции

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж будет оставаться под стражей на все время рассмотрения запроса США о его экстрадиции. Как сообщает телеканал ITV, такое решение вынес в пятницу Вестминстерский магистратский суд Лондона.

В настоящий момент Ассанж, участвовавший в заседании суда по видеосвязи, отбывает 50-недельный срок заключения, к которому он был приговорен за нарушение условий освобождения под залог. Решение суда означает, что Ассанж останется в тюрьме после истечения данного срока, поскольку судебный процесс, в ходе которого адвокаты австралийца попытаются оспорить законность его выдачи США, обещает затянуться на много месяцев.

"Сегодня вы предстали перед судом в связи с тем, что ваш срок заключения вскоре кончится. Когда это произойдет, ваш статус изменится с заключенного, отбывающего наказание, на лицо, ожидающее экстрадиции", - сказала судья Ванесса Берайтсер, подчеркнув, что адвокатам Ассанжа была предоставлена возможность просить об освобождении своего клиента под залог, однако они от нее отказались.

Берайтсер также добавила, что такое прошение вряд ли было бы удовлетворено, поскольку у суда есть "существенные основания полагать", что Ассанж предпринял бы очередную попытку уйти от правосудия.

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он попросил в 2012 году убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находился там непрерывно на протяжении почти семи лет. В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

Лондонский суд 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Идет также рассмотрение запроса о его экстрадиции в США, где, согласно предъявленным американским Минюстом обвинениям, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.