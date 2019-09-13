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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

Премьер Пакистана считает, что действия Индии в Кашмире приведут к росту экстремизма

По словам Имрана Хана, вопрос "оккупированного Индией региона Кашмир стал проблемой человечества"

ТАСС, 13 сентября. Политика властей Индии на союзной территории Джамму и Кашмир приведет к росту экстремизма. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан.

"Учиняемые индийскими вооруженными силами зверства по отношению к кашмирцам повлекут за собой рост экстремизма", - цитирует Хана Radio Pakistan.

Премьер-министр также подчеркнул, что вопрос "оккупированного Индией региона Кашмир стал проблемой человечества из-за неправомерных действий индийского правительства".

Ранее Начальник штаба индийских сухопутных сил генерал Бипин Рават заявил, что "упразднение штата Джамму и Кашмир позволит интегрировать регион с Индией, что пойдет на пользу самим жителям региона".

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии.

Теги
ИндияПакистанХан, ИмранВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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