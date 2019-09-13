{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

СМИ: глава МИД Пакистана призвал премьера Индии выступить на публике в Кашмире

Шах Мехмуд Куреши заявил, что Нарендра Моди не осмелится сделать это

ТАСС, 13 сентября. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши во время публичного выступления в пакистанской части Кашмира призвал премьер-министра Индии Нарендру Моди провести аналогичное мероприятие на союзной индийской территории Джамму и Кашмир. Об этом в пятницу сообщает телеканал ARY.

"Я призываю Моди выступить перед кашмирцами в Сринагаре [летней столице бывшего штата Джамму и Кашмир], - заявил глава ведомства. - Он не осмелится сделать это".

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии.

Теги
ИндияПакистанМоди, НарендраВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
Выборы президента США - 2020
В CNN считают, что Джо Байден удачно выступил на дебатах
По мнению телеканала, экс-министр жилищного строительства и городского развития Джулиан Кастро был очень резок
Читать полностью