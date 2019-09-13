Джонсон заявил, что испытывает осторожный оптимизм перед встречей с Юнкером

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что испытывает осторожный оптимизм в преддверии встречи с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, в ходе которой будет обсуждаться тема Brexit. Выступая в английском Ротереме, Джонсон отметил, что уже видит "примерную форму" соглашения об условиях выхода страны из ЕС, которое его кабинет может заключить с Брюсселем.

"Мы чрезвычайно усердно работаем над тем, чтобы добиться сделки [с ЕС]. Примерная форма сделки, которая может быть заключена, уже вырисовалась", - сказал Джонсон. "Мы обсудим [с Юнкером] те идеи, над которыми мы работали, и посмотрим, чего нам удастся достигнуть. Сказал бы, что испытываю осторожный оптимизм", - добавил премьер-министр, который должен встретиться с президентом ЕК, а также главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье 16 сентября в Люксембурге.

Джонсон также заверил аудиторию, что по-прежнему будет добиваться выхода страны из Евросоюза не позднее 31 октября. При этом в понедельник вступил в силу принятый британским парламентом закон, согласно которому правительство будет обязано просить Евросоюз о новой отсрочке Brexit, если к 19 октября Лондон и Брюссель не заключат новое соглашение об условиях "развода". Ранее британские СМИ писали о том, что кабинет Джонсона попытается обойти этот закон, однако в четверг спикер Палаты общин Джон Беркоу пообещал, что законодатели не пожалеют ни сил, ни времени и "проявят изобретательность" в применении парламентских процедур, чтобы не допустить этого.

"Какие бы козни ни строили в Вестминстере, мы продолжим работать над тем, чтобы выполнить поставленные задачи и подготовить нашу страну к выходу из ЕС 31 октября, - сказал Джонсон. - У парламента будет достаточно времени для того, чтобы рассмотреть сделку, которую я очень надеюсь заключить на саммите ЕС 17-18 октября".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон пообещал, что страна покинет ЕС 31 октября со сделкой или без.