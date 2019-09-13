США расширили санкции против КНДР

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. США вводят санкции против трех группировок хакеров из КНДР, которых считают ответственными за проведение кибератак. Об этом говорится в опубликованном в пятницу документе Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

"Санкции вводятся против трех северокорейских кибергрупп, ответственных за проведение опасных действий против жизненно важной инфраструктуры, - отмечается в документе. - Это хакерские группы "Lazarus Group'', ''Bluenoroff'' и "Andfriel".