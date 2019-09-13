В ЕС выразили глубокую озабоченность новым отступлением Ирана от условий ядерной сделки

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Великобритания, Франция, ФРГ и ЕС выразили глубокую озабоченность в связи с новым отступлением Тегерана от обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, распространенном в пятницу МИД Соединенного Королевства.

"Стороны беспокоит вероятность того, что СВПД продолжит разваливаться из-за давления санкций, введенных США в мае 2018 года, и вследствие принятых Ираном решений отказаться от выполнения нескольких из ключевых положений соглашения, - говорится в документе. - Стороны уверены в том, что последние события подчеркивают необходимость в дипломатических усилиях, направленных на деэскалацию напряженности и возобновление диалога".

Стороны подчеркивают, что по-прежнему "поддерживают СВПД и призывают Иран дать обратный ход всем тем шагам, которые не соответствуют его обязательствам", воздержаться от дальнейшего нарушения условий соглашения и сотрудничать с МАГАТЭ по всем вопросам, касающимся выполнения ядерной сделки.

В воскресенье МАГАТЭ сообщило, что власти Ирана проинформировали исполняющего обязанности генерального директора этой организации Корнела Феруцэ на переговорах в Тегеране о третьем этапе сокращения его обязательств, предусмотренных СВПД. Как информировал ранее представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, Тегеран 6 сентября приступил к третьему этапу по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки и отказался от ограничений на осуществление исследовательской деятельности.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год - 8 мая 2019 года - Иран объявил о первом этапе приостановки части обязательств по ядерной сделке (остановка на 60 суток продаж обогащенного урана) и дал другим участникам два месяца (до 8 июля) на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.