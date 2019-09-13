Юнкер назвал выход Великобритании из ЕС "кульминацией континентальной трагедии"

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер охарактеризовал запланированный выход Великобритании из ЕС как "кульминацию континентальной трагедии". Об этом он заявил в интервью германской радиостанции Deutschlandfunk, выдержки из которого приводятся в пятницу.

По данным радиостанции, Юнкер считает невозможным заново начинать переговоры о соглашении с Лондоном. Он отметил, что не испытывает оптимизма относительно альтернативных вариантов "бэкстопа" - прописанного в проекте договора между королевством и Евросоюзом режима, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления Brexit.

"Времени остается мало", - предупредил Юнкер. Brexit без сделки, по его словам, приведет к хаосу как в Великобритании, так и на континенте, и потребуются годы, что все упорядочить. "Тот, кто любит свою страну - а я исхожу из того, что в Великобритании еще есть патриоты, тот не хотел бы пожелать ей такую судьбу", - убежден глава ЕК.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон пообещал, что страна покинет ЕС 31 октября со сделкой или без.