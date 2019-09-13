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Кризис в Сирии
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Комиссия ООН по расследованию инцидентов в Идлибе начнет работу 30 сентября

Комиссию возглавил представитель Нигерии генерал Чикадибиа Обиякор

ООН, 13 сентября. /ТАСС/. Созданная генсеком ООН комиссия по расследованию авиаударов в Идлибе начнет работу 30 сентября. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь создал комиссию для расследования серии инцидентов на северо-западе Сирии в идлибской зоне деэскалации, установленной согласно соглашению между РФ и Турцией, - сказал он. - Комиссию возглавит представитель Нигерии генерал Чикадибиа Обиякор, в нее также войдут представительница Сингапура Джанет Лим и представительница Португалии Мария Сантос-Паис". Дюжаррик добавил, что "комиссия начнет работу 30 сентября 2019 года".

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