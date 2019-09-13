WSJ: утверждения о вывозе США агента из России могут быть выгодны ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Утверждения об операции по якобы имевшему место вывозу спецслужбами США своего агента из России в 2017 году могут тиражироваться в СМИ в интересах ФБР. Такое мнение выразила колумнист газеты The Wall Street Journal Кимберли Старссел в комментарии, опубликованном в издании в пятницу.

"С самого начала сказок о сговоре Трампа с Россией наметилась тенденция: перед публикацией какого-либо доклада, который может опровергнуть утверждения на этот счет, силы, стоящие за расследованием ФБР, для оправдания своих действий организуют утечку информации с претензией на сенсационность. Это следует иметь в виду, когда читаешь новые безнадежные и очень безответственные публикации о якобы имевшемся "ценном" шпионе в России", - констатирует журналист.

Старссел предполагает, что материалы на эту тему могут тиражировать в США в связи с предстоящей публикацией доклада Минюста США. В нем, в частности, как ожидается, речь будет идти о том, имелись ли у ФБР достаточные основания для слежки в 2016 году за предвыборным штабом Дональда Трампа, являвшимся тогда кандидатом в президенты США, а также начала касающегося его расследования. Как отмечает журналист, утверждения о наличии у спецслужб США "ценного агента" в РФ могут быть позже использованы с целью обоснования необходимости данных действий ФБР.

Как полагает Старссел, "есть основания скептически относиться к этим публикациям, даже если не говорить о том, в какое время они появились". Журналист констатирует, что законодатели из числа республиканцев и до 2016 года добивались от разведывательного сообщества США информации о планах российского руководства. "Республиканцы в Конгрессе США сообщают мне, что они никогда не видели докладов разведки, которые бы свидетельствовали о том, что официальны лица США регулярно получают сведения относительно этого от высокопоставленного информатора в России", - подчеркнула Старссел.

Утверждения СМИ

В понедельник телекомпания CNN выступила с утверждением о том, что американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. CNN не назвала агента по имени, лишь указав, что он "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве". По версии газеты The New York Times, этот агент занимал "влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне". ЦРУ и Белый дом откликнулись на репортаж телеканала заявлением, в котором говорилось, что распространенные CNN сведения неточны. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм отметила, что эта информация ставит под угрозу жизни людей, не поясняя, кого именно она имеет в виду.

Некоторые СМИ со ссылками на анонимные источники в свою очередь впоследствии сообщили, что речь может идти о человеке по имени Олег Смоленков - бывшем сотруднике администрации президента России, в прошлом работавшем в посольстве в США. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков во вторник подтвердил, что Смоленков несколько лет назад являлся сотрудником администрации президента, но был уволен внутренним распоряжением.