В МИД Британии призвали Россию прекратить препятствовать судоходству в Керченском проливе

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Заместитель главы МИД Великобритании Кристофер Пинчер призвал Россию прекратить якобы чинимые Москвой препятствия судоходству в Керченском проливе. Такой призыв содержится в распространенном Форин-оффисом тексте речи Пинчера, с которой он выступит на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве.

"Россия, продолжающая ограничивать судоходства в Керченском проливе, должна немедленно прекратить это делать. Эти препятствия не служат никакой иной цели кроме дестабилизации обстановки на Украине и украинской экономики", - говорится в заявлении Пинчера, который также намерен повторить в Киеве позицию Лондона, обещающего поддерживать Украину до тех пор, пока она "не добьется свободы, безопасности и процветания".

При этом в заявлении МИД также говорится о намерении Пинчера подчеркнуть, что новое правительство Украины должно осуществлять масштабные реформы, чтобы добиться стабильности и повышения благосостояния жителей страны.

Ранее Москва неоднократно заявляла, что РФ не препятствует проходу судов, в том числе военных, через Керченский против.

25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали, а 24 моряка арестовали. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы.

7 сентября Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле "35 на 35". Среди них оказались и 24 украинских моряка.