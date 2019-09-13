Делегация талибов обсудила с Кабуловым в Москве события вокруг Афганистана

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Делегация талибов и спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов обсудили последнее развитие событий вокруг мирного процесса в Афганистане. Об этом заявил ТАСС в пятницу официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин.

"Делегация находится в Москве. Мы уже встретились со спецпредставителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым для обсуждения последних событий вокруг мирного процесса в Афганистане", - сказал он.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что из-за теракта в Кабуле он отменил встречи с лидерами движения "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани, которые должны были состояться 8 сентября в Кэмп-Дэвиде. Помимо этого, Трамп также отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию в республике.

Позднее госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала NBC сообщил, что американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад был отозван в Вашингтон. В эфире телеканала Fox News Помпео, говоря о консультациях, выразил надежду на их возобновление, но не уточнил, когда это может произойти.