Новый саммит по Сирии с участием России может пройти в октябре

АНКАРА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу о возможности проведения в республике в октябре нового саммита Турции, России, Германии, Франции по сирийскому урегулированию.

"В начале октября в Турции может пройти четырехсторонняя встреча между Турцией, Россией, Германией и Францией. Мы обсудим ситуацию в сирийском Идлибе и тему беженцев", - сказал турецкий лидер в интервью агентству Reuters.

Между тем в июле официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что четырехсторонний саммит в стамбульском формате (Россия, ФРГ, Франция, Турция) по Сирии пройдет до проведения Генассамблеи ООН, очередная сессия которой откроется 17 сентября. Общие прения начнутся 24 сентября.

Предыдущий стамбульский саммит по Сирии прошел в октябре 2018 года. Участники встречи подтвердили, что выступают за политико-дипломатическое решение кризиса. Лидеры "четверки" высказались за увеличение гуманитарной помощи сирийцам и восстановление разрушенной инфраструктуры.