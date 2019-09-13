Сноуден считает Россию единственной страной, где он может говорить свободно

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что Россия - единственная страна, где он может говорить свободно.

"Самое печальное в этой истории, что единственное место, где американский информатор имеет возможность говорить свободно, это не Европа, это Россия", - сказал он в интервью радиостанции France Inter, фрагменты которого были переданы в пятницу.

Сноуден также напомнил, что еще в 2013 году попросил убежища у бывшего президента Франции Франсуа Олланда. "Я бы хотел, чтобы президент Франции Эмманюэль Макрон предоставил мне такое право", - добавил он. Американец уточнил, что "такой вопрос адресован не только Франции". "Эта проблема касается всего западного мира", - заявил он.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.