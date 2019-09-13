США не будут увеличивать число военных в Сирии для патрулирования с Турцией

ТАСС, 13 сентября. Соединенные Штаты не будут направлять дополнительные войска в Сирию для совместного наземного патрулирования с Турцией. Об этом заявил в пятницу генерал глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, передает агентство Reuters.

"Мы не собираемся увеличивать наше присутствие на этой территории при проведении патрулирования, - заявил генерал во время поездки в Багдад. - Мы намерены проводить патрулирование с турками и мы сможем сделать это с текущим числом [военных], одновременно активно пытаясь найти возможности со временем снизить [присутствие]".

Газета The New York Times в четверг информировала, что Пентагон рассматривает возможность направить на северо-восток Сирии около 150 военнослужащих.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. Он организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы. Анкара настаивает на том, чтобы контроль над планируемой зоной безопасности обеспечивали исключительно ВС Турции. В четверг СЕНТКОМ по итогам встречи в Анкаре высокопоставленных американских и турецких военных заявило, что совместное наземное патрулирование США и Турцией зоны безопасности поможет предотвратить возрождение в регионе группировки ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ).

19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод войск из Сирии, предполагалось, что это произойдет в течение 100 дней. Впоследствии высшие чины Пентагона, согласно публикациям в печати, фактически уговорили американского лидера пересмотреть первоначальное решение и оставить в Сирии часть сил США. По оценке The New York Times, к настоящему моменту численность военного контингента США в Сирии составляет порядка 1 тыс. человек.