Власти Колумбии заявили о задержании банды, якобы помогавшей Гуайдо

БОГОТА, 14 сентября. /ТАСС/. Двое членов колумбийской банды "Растрохос", с которыми сфотографировался лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и которые якобы помогли ему пересечь границу в феврале, были задержаны и ожидают суда. Соответствующее заявление в пятницу распространил МИД Колумбии.

"Двое мужчин, которые появляются на фотографиях [с Гуайдо], распространенных сегодня [в пятницу] в средствах массовой информации, задержаны и в их отношении проводится судебное разбирательство", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Как уточнили в министерстве, один из членов банды был задержан 18 июня "за незаконное хранение оружия" и причастность к другим преступлениям. Другой же сдался колумбийским властям сам, ему предъявлено обвинение в "преступном сговоре с целью совершения преступления". Когда произошло его задержание, не уточняется.

Как подчеркнули в МИД, колумбийские власти не оказывали Гуайдо помощи в его перемещении "из Каракаса до границы с Колумбией, а также не принимали никакого участия в его переходе через границу".

Ранее ряд СМИ, в том числе испанская газета El Pais, опубликовал фотографии Гуайдо с членами "Растрохос". Генеральная прокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении оппозиционера по подозрению в связях с бандой. Гуайдо заявил, что не знал, что сфотографировашиеся с ним люди были преступниками.

По словам генпрокурора республики Тарека Вильяма Сааба, "Растрохос" помогли Гуайдо пересечь границу в феврале, чтобы он мог посетить Кукуту, несмотря на то, что суд запретил ему выезжать из страны.